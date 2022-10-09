Саратовец вместо свидания в театре лишился 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

34-летний житель Кировского района Саратова сообщил в полицию о факте дистанционного мошенничества. По словам мужчины, 6 октября он познакомился с девушкой по имени Мария в приложении для знакомств. Вскоре, в ходе общения она предложила совместный поход в театр и отправила мужчине ссылку на оплату билетов.

Заявитель перешел по ссылке, ввел данные карты и код подтверждения, после чего с его карты списались 2990 рублей. Мужчина решил вернуть деньги и связался с "техподдержкой" сайта. Злоумышленники прислали ему еще одну ссылку, введя данные на которой, мужчина лишился 29 900 рублей.

Общая сумма ущерба составила 32 890 рублей.

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34-летний житель Кировского района Саратова сообщил в полицию о факте дистанционного мошенничества. По словам мужчины, 6 октября на сайте он познакомился с девушкой по имени Мария. Вскоре она предложила совместный поход в театр и отправила мужчине ссылку на оплату билетов. Заявитель перешёл по ссылке, ввёл данные своей карты и код подтверждения, после чего произошло списание 2990 рублей. Через некоторое время мужчина решил вернуть деньги, после чего связался с тех.поддержкой сайта. Ему вновь прислали ссылку, перейдя по которой и введя данные карты, было списано 29 900 рублей. Общая сумма ущерба составила 32 890 рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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