фото: Архив КП

В Энгельсе женщина украла шесть купальников с дачи. Об этом сообщает региональная ГУ МВД.

Житель Саратова обратился в полицию с заявлением. По словам мужчины, неизвестные разбили окно, пробрались в его дачу в Энгельсском районе и похитили и шесть купальников и триммер для стрижки травы с бензиновым двигателем.

Общий ущерб заявитель оценил в 7 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемой оказалась 39-летняя ранее судимая гражданка. У нее изъяли залоговый билет – похищенное злоумышленница сдала в скупку, а деньги уже потратила на личные нужды.

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