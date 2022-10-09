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В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 396 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 9 октября, в Саратовской области зарегистрировано 396 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 292 594 человека. С начала эпидемии выздоровело 283 056 человек, из них 359 - за прошедшие сутки.

267 человек лечатся в ковидных госпиталях, а 3 270 пациентов - лечатся дома.

Чаще всего болеют пожилые люди в возрасте 65 и старше — 118 случаев. У 12 вновь заболевших выявлена пневмония.

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