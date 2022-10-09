Вячеслав Володин
Володин предложил разместить малую авиацию в Дубках. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера госдумы "Володин Саратов"
Вячеслав Володин посетил аэроклуб им. Ю.А. Гагарина, над которым ранее взял шефство. Здесь заканчивается третий этап реконструкции – строительство новой взлетно-посадочной полосы с асфальтовым покрытием.
Саратовский аэроклуб первый в Поволжье, у которого появилось твердое покрытие взлетно-посадочной полосы. Это позволит принимать воздушные суда весом до 12 тонн, в том числе санитарную авиацию.
Вячеслав Володин предложил проанализировать возможности размещения малой авиации: речь о перевозках жителей до отдаленных районов региона. Кроме того, в аэроклубе также завершено строительство гостиничного комплекса. Сделана дорога, детская площадка, прогулочные зоны, освещение, построены ангары.
В следующем году планируется завершающий, 4 этап, реконструкции – вынос хозяйственных построек, установка нового ограждения.
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