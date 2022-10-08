Губернатор Кировской области проверил условия содержания мобилизованных в Вольске

Фото: Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов проверил условия содержания мобилизованных граждан своего региона в Вольске. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
- Мы пообщались с бойцами в неформальной обстановке. Ребята рассказывают, что условия, питание хорошие, отношение внимательное, - сообщил чиновник.
Роман Бусаргин также посетил Вольск. Губернатор Саратовской области пообещал должным образом укомплектовать солдат снаряжением, закупленным за счет средств бюджета и общественных организаций.
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