Губернатор Кировской области проверил условия содержания мобилизованных в Вольске

Фото: Александр Соколов

Губернатор Кировской области Александр Соколов проверил условия содержания мобилизованных граждан своего региона в Вольске. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

- Мы пообщались с бойцами в неформальной обстановке. Ребята рассказывают, что условия, питание хорошие, отношение внимательное, - сообщил чиновник.

Роман Бусаргин также посетил Вольск. Губернатор Саратовской области пообещал должным образом укомплектовать солдат снаряжением, закупленным за счет средств бюджета и общественных организаций.

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