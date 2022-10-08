Суд оставил Саратовскому обществу трезвости здание особняка на Григорьева

Суд оставил Саратовскому обществу трезвости здание №45 по улице Григорьева. такое решение принял 3 октября судья Иван Заграничный.

Особняк в центре города общество трезвости занимает с 2018-го года. Этой весной в мэрии предложили обществу переехать, так как по мнению чиновников активисты не заботились надлежащим образом о содержании исторического здания. Чиновники подали заявку в суд, что заставило Общество трезвости покинуть особняк и переместиться на Шевченко 2.

Однако суд несколько дней назад рассмотрел дело и по его итогам оставил за обществом право работать в старом здании особняка.

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