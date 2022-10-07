В Саратове комиссия рассмотрит вопрос о вырубке 28 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Сегодня, 7 октября, в Саратовской мэрии состоится заседание комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на территории города

На повестке дня рассматривается 13 заявок на снос и обрезку зеленых насаждений. В общей сложности планируется обрезка 60 деревьев и вырубка 28 единиц.

Так же, будет рассмотрена проект пристройки к школе № 66 им. Н. И. Вавилова в части сноса зеленых насаждений и высадке новых, на улице Державинская, 1.

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