фото: Дмитрий Владимиров

Саратовские «Земские доктора» получат бронь от мобилизации. Об этом стало известно сегодня, 6 октября, в ходе традиционного брифинга минздрава области.

Министр здравоохранения региона Олег Костин напомнил о кадровых пробелах в сельских больницах. Программа «Земский доктор» - один из эффективных путей решения проблемы и закрепления врачей в районах.

— Мы готовы взять этих врачей под крыло. Несмотря на события сегодняшнего дня, медикам необходимо обеспечивать жизненный уровень населения. Плановой медицины никто не отменял. Мы предлагаем докторам 1,5 миллиона рублей при переезде в отдаленные районы. Также все они попадут под бронирование в условиях мобилизации на длительное время для обеспечения нужд сельского населения, — заключил Костин.

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