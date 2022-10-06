В Балакове организовали допризывные курсы подготовки к СВО

В Балакове Саратовской области откроют бесплатные курсы для тех, кому еще не пришла повестка. Об этом сообщил депутат регпарламента Роман Ирисов.

Медицинскую, тактическую, военную и психологическую подготовку организуют на базе местного отделения «Боевого братства».

- Ко мне обращались жители, которые хотят приобрести знания по тактической медицине для себя, те, кто планирует добровольцем пойти на службу и те, кто находится в призывном возрасте в запасе, - пишет народный избранник в соцсети.

Для желающих подготовиться к призыву есть медкабинет с тренажёрами для обучения первой помощи при ранениях, стрельбище с оружием, электронный тир. В том числе балаковцев познакомят с военной экипировкой. Также опытом с защитниками Родины поделятся бойцы спецназа.

Занятия планируют начать на следующей неделе. Предполагается, что в первую группу войдут 15-20 человек. Телефон для записи на курсы: +7 (927) 225-60-61 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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