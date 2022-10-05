Бусаргин: в Саратовской области соберут более шести миллионов тонн зерна

Вчера, 6 октября, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поделился некоторыми достижениями местных аграриев. Соответствующий пост опубликовали в Telegram-канале регионального правительства.

Интервью губернатор дал на Всероссийской выставке «Золотая осень». По словам Бусаргина, в этом году в регионе соберут более шести миллионов тонн зерна.

- На сегодняшний день в соседние порты за пределы региона уже направлено 1,8 млн тонн зерна. Саратовская область входит в пятерку регионов России по намолоченному зерну и зернобобовым и находится в 10-ке регионов по обеспеченности сельхозпродукцией, - рассказал глава области.

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