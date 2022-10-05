фото: Архив КП
Сотрудница магазина из Балаково за два года присвоила более 4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Балаковского районного суда.
Судом и следствием установлено, что с июня 2020 года по 4 апреля 2022 года 43-летняя жительница Балаково, работая на предпринимателя, забирала себе поступающие в магазин наличные деньги. Скрывала она это путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров. За два года общая сумма ущерба составила 4 290 000 рублей.
Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.
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