фото: Архив КП

Сотрудница магазина из Балаково за два года присвоила более 4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Балаковского районного суда.

Судом и следствием установлено, что с июня 2020 года по 4 апреля 2022 года 43-летняя жительница Балаково, работая на предпринимателя, забирала себе поступающие в магазин наличные деньги. Скрывала она это путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров. За два года общая сумма ущерба составила 4 290 000 рублей.

Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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