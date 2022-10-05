Скриншот постановления

Бусаргин разрешил закупать обеспечение для мобилизованных у единственного поставщика. Соответствующее постановление размещено на официальном публикаторе.

Согласно тексту документа, опубликованному вчера, 4 октября, документ от 3 октября 2022 года № 955-П вносит изменения в постановление № 183-П «О дополнительных случаях и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2022 году».

Теперь органы исполнительной власти смогут проводить закупку без конкурса «в целях материально-технического обеспечения лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также осуществления иных мероприятий по мобилизации и мобилизационной подготовке».

Данная мера позволит обойти стандартные конкурсные процедуры и позволит кратно уменьшить сроки исполнения договора.

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