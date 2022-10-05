фото: ГИБДД

В Хвалынске женщина сбила мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 4 октября, в центре Хвалынска произошло ДТП. В 7:50 на перекрестке улиц Коммунистической и Революционной 47-летняя женщина за рулем Suzuki SX4 сбила на пешеходном переходе 10-летнего мальчика.

Сообщается, что школьник переходил дорогу пешеходному переходу справа налево, по ходу движения транспорта.

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