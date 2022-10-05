фото: Архив КП
В Саратовской области за сутки выявили 520 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9:00 5 октября за прошедшие сутки в Саратовской области выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же в области заразилось 290 835 человек. Количество выздоровевших достигло цифры в 280 222 жителя региона, из которых 472 выздоровело за последние сутки. 315 человек лечатся в госпиталях, еще 3 777 - дома
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 202 человека, Балашовском районе — 106, Балаковском районе — 74, Энгельсском районе — 33, Романовском районе — 25, Самойловском районе — 14 человек.
Чаще всего заболевали люди пожилого возраста.
У 20 пациентов выявлена пневмония, а признаки ОРВИ наблюдаются у 498 человек. Еще два жителя региона переносят болезнь бессимптомно.
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