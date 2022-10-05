Педагоги

Роман Бусаргин поздравил педагогов Саратовской области с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в ТГ-канале главы региона.

Дорогие учителя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Учительский труд – это призвание, служение детям. Это умение понять каждого ребенка и открыть ему мир знаний, научить быть самостоятельным, уважать старших, любить Родину.

Именно такие у нас у всех любимые учителя – внимательные, справедливые, искренние, добрые, готовые всегда помочь и поддержать.

Педагогический коллектив нашего региона широко известен, ведь вы достойно продолжаете лучшие традиции и применяете современные технологии преподавания. Благодаря вашей целеустремленности ученики получают качественное образование, развивают свои таланты.

Особые слова признательности педагогам-ветеранам, посвятившим всю жизнь обучению детей, воспитавшим несколько поколений. Молодым специалистам хочу пожелать профессионального роста, ярких достижений. Уважаемые учителя, спасибо, что своему делу вы отдаете все силы, вкладываете душу, работаете с огромной ответственностью за будущее детей.

Всем счастья, добра и больших успехов!

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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