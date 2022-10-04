Саратовец отправил девушке интимное фото и стал жертвой вымогателей

Житель Саратова хотел познакомиться в интернете, но закончилось все печально. Подробностями сегодня, 4 октября, поделились в региональном ГУ МВД.

Вчера к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал о своём знакомстве в Telegram. В 10 утра он скинул заинтересовавшей его девушке интимное фото, а та потребовала «выкуп», иначе снимок разлетится по сети.

Несмотря на то, что неизвестный вымогатель (который может оказаться вовсе и не девушкой) потребовал пять тысяч рублей, саратовец перевёл ему только 1,5, а затем обратился в полицию. Стражи порядка завели дело о вымогательстве.

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