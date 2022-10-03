Саратовский врач продавал «липовые» сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в мае 2021 года один из саратовских врачей создал телеграм-канал, где разместил информацию о возможности получить сертификат о вакцинации от коронавируса без фактической прививки. Купить сертификат стоило 6-7 тысяч рублей, и сертификат «бился» через Госуслуги.

В период с мая по июнь 2021 года к сотруднику обратились девять граждан, которым он способствовал в получении «липового» сертификата. В общей сумме он получил взятки суммой более 60 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.