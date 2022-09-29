На радио «КП-Саратов» обсудили кино о волонтерах и некоторых его героев

Андрей Одинцов и Ирина Шатылко
Сегодня, 29 сентября, на радио «КП-Саратов» вышло интервью, темой которого стало кино про волонтеров и его герои. «Гости в студии»: председатель региональной общественной организации «Саратовская кинотраектория» Ирина Шатылко и директор центра «Апрель», руководитель проекта «Страна героев» Андрей Одинцов.
С ведущей Дарьей Васениной обсудили цикл картин «Кинотраектории», посвященный работе волонтёров в Саратовской области.
Андрей Одинцов подробнее остановился на своём проекте, целью которого является благоустройство могил участников Великой Отечественной войны.
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