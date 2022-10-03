Житель Заводского района задолжал 3,7 миллиона за воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

ООО «КВС» совместно с судебными приставами Заводского района Саратова пытались получить от гражданина деньги по задолженности, но мужчина не выплачивал долг. Большая сумма долга возникла потому что объект коммерческой недвижимости, принадлежащий должнику, был самовольно подключен к водоснабжению. Приставы арестовали базу по изготовлению навесов в Заводском районе.

— Если гражданин не погасит сформировавшуюся задолженность, имущество арестуют, - уточнили в КВС.

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