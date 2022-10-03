За сутки 601 житель Саратовской области заразился коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Саратовской области сегодня, 3 октября, по состоянию на 9 часов за сутки выявлен 601 новый пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболело 289 677 человек.

Выздоровело всего 278 668 граждан, из них 544 за прошедшие сутки. В ковидных госпиталях лечатся 351 человек, еще 4 657 пациентов - дома.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 209, Энгельсском районе — 107, Балаковском — 84, Балашовском — 67, Вольском — 32, Самойловском — 29, Романовском — 19.

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