В Саратове коммунальщики продлили работы на улице Чернышевского. Об этом сообщает «Т плюс».

В Саратове в связи с большим объемом работ и затоплением теплового канала холодной водой, который произошел вчера, 2 октября, закрытие движение по улице Чернышевского продлевается.

Напомним, перекрыт участок от Радищева до Соборной. Восстановить движение планируется завтра, 4 октября, около 20:00.

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