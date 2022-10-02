Фото: Служба спасения

Саратовские спасатели вытащили мотоциклиста из ямы. Об этом сообщает пресс-служба управления областной службы спасения.

1 октября в вечернее время в облспас поступило сообщение о мотоциклисте, упавшем в трехметровую яму вместе с мотоциклом. Выбраться сам пострадавший не мог.

Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину из ямы и передали медикам для госпитализации.

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