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Происшествия2 октября 2022 16:31

Саратовские спасатели вытащили мотоциклиста из ямы

Наталья Иванова
Фото: Служба спасения

Фото: Служба спасения

Саратовские спасатели вытащили мотоциклиста из ямы. Об этом сообщает пресс-служба управления областной службы спасения.

1 октября в вечернее время в облспас поступило сообщение о мотоциклисте, упавшем в трехметровую яму вместе с мотоциклом. Выбраться сам пострадавший не мог.

Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину из ямы и передали медикам для госпитализации.

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