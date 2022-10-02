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Сегодня, 2 октября в Саратове ограничено холодное водоснабжение двух улиц, об этом сообщает ООО «КВС».
Для проведения ремонтных работ на трубопроводе холодная вода отключена в домах №12а, 14а по улице Куприянова, ориентировочно до 18:00.
Так же ограничено водоснабжение абонентов улицы Тепличной поселка Калашниково. Восстановить подачу воды планируется к полуночи.
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