фото: УМВД по Саратовской области
Самарец ограбил женщину в саратовском банке. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Как рассказали в видеосюжете, мужчина стоял в очереди к банкомату на улице Соколовая, дождался, и как только впереди стоящая женщина сняла деньги, злоумышленник вырвал наличные и убежал. Подозреваемого, быстро задержали сотрудники ППС.
Как оказалось, 27-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина родом из Самары. В Саратове он не работал, а жил у знакомых и перебивался случайными заработками. Теперь жителю соседнего региона грозит до 4 лет.
Деньги грабитель успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.