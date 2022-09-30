фото: УМВД по Саратовской области

Самарец ограбил женщину в саратовском банке. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Как рассказали в видеосюжете, мужчина стоял в очереди к банкомату на улице Соколовая, дождался, и как только впереди стоящая женщина сняла деньги, злоумышленник вырвал наличные и убежал. Подозреваемого, быстро задержали сотрудники ППС.

Как оказалось, 27-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина родом из Самары. В Саратове он не работал, а жил у знакомых и перебивался случайными заработками. Теперь жителю соседнего региона грозит до 4 лет.

Деньги грабитель успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.