фото: ГИБДД

В центре Саратова иномарка влетела в столб. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 29 сентября, в 23:20, в Кировском районе Саратова произошло ДТП. 21-летний водитель Mitsubishi Lancer на большой скорости не справился с управлением и влетел в световую опору.

В результате аварии водитель и его ровесник, 21-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

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