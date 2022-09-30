фото: СУ СКР

Рядом с Энгельсом на лодочной базе местные жители нашли труп. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 29 сентября, в Энгельсском районе посетители лодочной базы увидели в Волге тело мужчины рядом с лодкой. При рассмотрении. оказалось, что тело принадлежит 52-летнему местному жителю. Прибывший следователь СК провел осмотр места происшествия, в ходе которого повреждений на теле мужчины не обнаружено.

Для определения точной причины его смерти назначена судмедэкспертиза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.