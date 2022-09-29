Сгоревшую в Саратове гостиницу «Россия» вновь попытаются изъять в октябре.

Сегодня, 29 сентября, состоялся брифинг министра - председателя комитета культурного наследия Саратовской области Владимира Мухина.

На вопрос журналистов касательно судебного разбирательства по сгоревшей гостинице Владимир Мухин уточнил, что очередное заседание назначено на 25 октября 2022 года в Арбитражном суде.

— Мы предполагали, что судебный процесс не будет быстрым. Никому не хочется расставаться со своей собственностью. Мы будем настаивать на изъятии данного объекта. Продолжаем заниматься этим вопросом о передаче тем собственникам, которые смогут гостиницу восстановить,— пояснил Мухин.

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