Росстат: население Саратовской области за семь месяцев сократилось на 16,7 тысяч человек

По итогам минувших семи месяцев 2022 года Саратовская область стала четвертой в России по темпам убыли населения. Это видно по опубликованному вчера, 28 сентября, докладу Росстата о социально-экономическом развитии страны.

По миграционной убыли регион стал седьмым. За январь-июль из Саратовской области уехали на 5 236 человек больше, чем приехали. По этому показателю мы стали худшими в Приволжском федеральном округе. Если смотреть по стране, хуже ситуация по отъезжающим сложилась только в Москве (-22 402), Томской области (-8 170), Приморском крае (-7 401), Санкт-Петербурге (-6 073), Иркутской (-5 928) и Омской областей (-5 817). В то же время стоит отметить, что Московская и Ленинградская области стали лидерами по количеству прибывших мигрантов.

С начала года до конца июля в Саратовской области родились 9 483 ребёнка, умерли 20 949 человек. Так, смертность превысила рождаемость на 11 466 человек. Это также седьмое место по РФ. Хуже обстоят дела в Ростовской, Московской, Свердловской, Самарской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

А по абсолютной убыли населения Саратовская область стала четвёртой в стране. За семь месяцев в регионе стало на 16 702 жителя меньше. Тройка лидеров выглядит так: Москва (-27 316), Ростовская (-21 436) и Нижегородская (-18 675) области.

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