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Общество28 сентября 2022 12:28

Володин предложил изымать автомобили сбежавших от мобилизации россиян

Машины могут передать семьям участников СВО
Наталья Иванова
Архив КП

Архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил изымать автомобили бегущих от мобилизации россиян. Такую инициативу он озвучил сегодня, 28 сентября, на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Речь идет в первую очередь об автомобилях, оставленных в огромных пробках на границе Северной Осетии и Грузии. Володин напомнил, что списки всех покинувших РФ граждан ведутся с 21 сентября.

- Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно, - высказался чиновник.

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