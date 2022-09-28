фото: ГУ МВД

Саратовские полицейские задержали подозреваемого в 16 квартирных кражах. Об этом сегодня, 28 сентября сообщает УМВД по городу Саратову.

По данным ведомства, 27-летний саратовец был задержан с поличным, после того, как он залез в чужую квартиру и вынес оттуда пылесос, весы, алкоголь и другие ценные вещи.

- Я постучался в окно, никто не открыл, залез. Все собрал в пакет, вылез, и вот сотрудники меня задержали по дороге, не успел ничего сдать, - признался задержанный.

Всего мужчину подозревают в 16 кражах, в основном в Заводском районе города. Мужчина специализировался на первых этажах домов.

- Добычей ранее неоднократно судимого мужчины были золотые изделия, денежные средства, бытовая техника, которую он сдавал в комиссионный магазин, - говорится в сообщении ведомства.

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