фото: МЧС
В Саратове за день дважды горел один и тот же дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Вчера, 27 сентября, в Саратове произошло два пожара по одному и тому же адресу. Примерно в 12:30 загорелись вещи в квартире на первом этаже в одном из двухэтажных домов. Горела комната, эвакуировали пятерых человек, один из которых - сын хозяина квартиры, спавший в состоянии алкогольного опьянения, остальные - соседи сверху. По словам соседей - в квартире постоянно собирались пьяные компании.
Повторный вызов по этому же адресу поступил в 14:50, загорелась соседняя квартира с выбитыми окнами и без двери. Горел мусор. Тушением занимались два пожарных расчета.
Производится проверка.
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