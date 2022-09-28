Фото: Следственный комитет

Под Саратовом строители откопали человеческие кости. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Вечером 27 сентября при раскопке в селе Рыбушка Гагаринского района местные строители наткнулись на человеческие останки. Прибывшие на место следователи обнаружили фрагменты костей и черепа, оказавшиеся под землей несколько десятков лет назад.

Следственным комитетом назначено медицинское исследование. Его результаты будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.

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