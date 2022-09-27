фото: мудрый рух
Саратовская пустельга обрела новый дом в Кронштадте.
Об этом сообщает телеграм-канал Центра защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух» в Саратове.
По словам волонтеров, соколиха по кличке Терн, нашла новый дом. Сокол-пустельга теперь живет в городе Кронштадте у девушке на балконе. Новая хозяйка рассказала, что птица учится прилетать на перчатку и гулять
— Еще два сокола пристраиваются в Центре Реабилитации, не упустите шанс завести себе обворожительного фамильяра! — сообщают волонтеры.
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