фото: пресс-служба правительства

Роман Бусаргин поручил главам районов лично контролировать мобилизацию. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего ПДС.

Сегодня, 27 сентября, в ходе постоянно действующего совещания с зампредами и министрами Правительства области обсуждались вопросы социально-экономического развития; мониторинг обращений жителей в соцсетях и оперативная ситуация в регионе

В ходе встречи были рассмотрены два случая необоснованного призыва граждан по мобилизации. Бусаргин отметил недопустимость подобных фактов и поручил главам районов взять проведение призыва на личный контроль, чтобы впредь не допускать таких ситуаций.

Губернатор также поручил проработать вопросы комфортной доставки мобилизованных граждан до места сборов и несения службы.

Кроме того, с 1 октября в Саратовской области стартует отопсезон. Губернатор поручил уже сейчас обеспечить нормативный температурный режим в объектах соцсферы, в том числе – в школах, детсадах, интернатах. Для этого теплоснабжающие компании должны быть готовы подавать тепло по заявкам учреждений.

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