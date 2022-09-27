В Советском районе мужчина шел по дороге, попал под колеса ВАЗа и погиб

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 26 сентября, в Советском районе Саратовской области мужчина шел по дороге, попал под колеса ВАЗа и погиб, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 21:07 на подъезде к поселку Степное от ФАД Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Казахстаном». 26-летний парень на ВАЗ-21140 сбил 51-летнего пешехода. Мужчина шел в попутном направлении по проезжей части, на нем не было световозвращающих элементов.

Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

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