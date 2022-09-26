Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Саратовец отдал мошенникам 1,5 млн рублей на «ремонт» сайта с проститутками. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

22 сентября около 10 часов вечера 48-летний житель Саратова совершил звонок для заказа интимных услуг. На следующий день с мужчиной связался по телефону неизвестный. Мошенник заявил, что своим звонком клиент якобы отменил бронь одной из работниц и сломал онлайн кассы на сайте, нанеся ущерб в 1 500 000 рублей. Мужчина согласился нанесенный ущерб компенсировать и перевел на указанный собеседником счет необходимую сумму в полном размере.

Однако два дня спустя, 24 сентября, что-то заставило гражданина заподозрить обман. Мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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