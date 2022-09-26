Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях в связи с трагедией в Ижевске.

Губернатор Роман Бусаргин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в школе № 88 Ижевска. Текст обращения опубликован в телеграм-канале Романа Бусаргина.

— Трагедия в школе Ижевска стала для всех большим потрясением. Горе пришло в семьи погибших детей и взрослых. Искренне разделяю боль родных и близких от потери самых дорогих людей. Глубокие соболезнования от всех жителей Саратовской области, пострадавшим - скорейшего выздоровления, — пишет Губернатор.

Кроме того, Бусаргин считает необходимым усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона. Соответствующее поручение дано профильным руководителям.

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