Стала известна дата закрытия «левого поворота у «Хэппи Молла» в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Саратовской области.

В ночь с вторника на среду, с 27 на 28 сентября на Вольском тракте изменится схема движения транспорта. Левый поворот на «Хэппи Молл» по направлению движения из Саратова в сторону области перегородят. Светофор у ТЦ перенесут к кольцу в направлении «в город».

После ликвидации левого поворота у ТРК развернуться можно также через транспортную развязку у Зоринского путепровода.

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