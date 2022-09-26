Фото: Михеев Максим Сергеевич

Ветеран горячих точек из Балашовского района погиб в ходе СВО, об этом сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Балашовского района Павел Петраков.

- К сожалению, сегодня Балашовский район прощается с настоящим героем, Михеевым Максимом Сергеевичем.

После прохождения срочной службы, Максим Сергеевич работал механиком на аграрном предприятии. Но позже понял, что хочет связать свою судьбу с Вооруженными силами России. Настоящий герой страны, он выполнял задания в горящих точках. Начало специальной военной операции на Украине не стало исключением. Максим Сергеевич отдал свой долг и героически погиб, защищая нашу страну.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Михеева Максима Сергеевича. Это огромная потеря для семьи, близких и всех балашовцев, - высказался глава района.

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