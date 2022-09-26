В Красноармейском районе идет голосование на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Голосование на референдуме. Красноармейск

Сегодня, 26 сентября, в Саратовской области продолжается голосование на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Сейчас голосуют вынужденные переселенцы, которые находятся в Красноармейском районе. Туда прибыла выездная комиссия. Вчера голосовали беженцы, находящиеся в Ртищево. Завтра, 27 сентября, голосование начнется на площадке в Саратове.

Напомним, голосование на референдуме проходит по всей России с 23 по 27 сентября.

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