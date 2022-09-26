фото: архив КП

За сутками в Саратовской области коронавирусом заболели 955 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00, сегодня, 26 сентября в Саратовской области зарегистрировано 955 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 284 528 человек. С начала эпидемии выздоровели 271 665 человек, из них 914—за прошедшие сутки.

294 человек лежат в ковидных госпиталях, еще 6568 человек лечатся амбулаторно.

У 7 заболевших диагностирована пневмония, у остальных - ОРВИ.

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