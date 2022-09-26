Сбор мобилизованных

Сегодня, 26 сегодня, на сборном пункте в Энгельсе собрались мобилизованные саратовцы и их родственники. Пришли несколько сотен человек.

Отправка мобилизованных проходит во всех районах области.

Резервисты отправляются к месту учебной подготовки и затем пополнят ряды российских Вооруженных Сил.

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