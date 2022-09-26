Фото: Госавтоинспекция

В Базарно-Карбулакском районе столкнулись две легковушки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 25 сентября в 19:55 в селе Старая Жуковка. У дома №17 по улице Карла Маркса столкнулись автомобили «Лада Приора» и «ВАЗ 2110».

В результате ДТП госпитализированы 43-летний водитель ВАЗа, 61-лений водитель Лады и его 59-летний пассажир.

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