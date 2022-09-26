Михаил Исаев

Михаил Исаев раскритиковал процедуру отправки мобилизованных в Балаково. Об этом сообщает председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев.

По словам Исаева, из соцсетей стало известно, что в Балаково отправка мобилизованных для участия в спецоперации была организована на крайне низком уровне. Так, прибывшие в указанное в повестках время мужчины вместе с близкими несколько часов ждали военного комиссара, проводить защитников Отечества не пришли представители власти, никто не озвучил напутственных слов.

— Считаю, что это в корне неправильно. Несмотря на то, что частичной мобилизации подлежат люди уже служившие, это никак не умаляет их героизма и смелости – отправиться в места боевых действий. Это крайне волнительный и торжественный одновременно момент. Поэтому и происходить все это должно в соответствующей обстановке.

Депутаты областной Думы будут принимать участие в церемонии отправки, сегодня же сделаем раскрепление за территориями. Те, кто уезжает отстаивать мирное небо над нашими головами, должны понимать и осознавать, что нас их поступок – очень значим и пример для многих, — высказался Исаев.

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