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Общество24 сентября 2022 12:48

Племянник Вячеслава Володина ушел добровольцем на фронт

Наталия Калинина
Фото: Москва. У военного комиссариата. Архив КП

Фото: Москва. У военного комиссариата. Архив КП

Фото: Иван Макеев

Вчера, 23 сентября, племянник Председателя ГД Вячеслава Володина ушел добровольцем на фронт. Речь идет о сыне его младшего брата.

Брат Володина вроде тоже был военным, получил ранения и рано ушел из жизни. Вячеслав Викторович много внимания уделял его воспитанию.

Племянник Спикера ГД воевал в Сирии и является морским пехотинцем. Он сам пошел в военкомат, посчитав, что его боевой опыт и знания будут полезны стране. Дома его будут ждать жена и двое маленьких детей - 3 и 1,5 года. Об этом в своем ТГ-канале рассказала Анастасия Кашеварова.

- Не думаю, что наврежу Вячеславу Викторовичу, сообщив об этом. Когда вы спрашиваете про сыновей чиновников и политиков — идут они тоже на фронт или нет, знайте: у Володина сыновья не призывного возраста, а вот племянник — сам мобилизовался, — написала она.

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