фото: пресс-служба правительства области

Въезд в Заводской район Саратова будет расширен до четырех полос. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Осенью завершится реконструкция автодороги на участке от Волгоградской развязки до Новоастраханского шоссе. С ходом дорожных работ ознакомился губернатор Роман Бусаргин.

Ранее это был один из самых аварийных участков трассы из-за большого потока машины, дополнительные трудности создавал транспортный поток, идущей с Кумысной поляны.

фото: пресс-служба правительства области

После окончания реконструкции трасса станет четырехполосной с разделительной полосой, освещением и удобным въездом на Кумысную поляну. Подрядчик планирует завершить работы к началу ноября.

Роман Бусаргин поручил областному министерству транспорта рассмотреть возможность дальнейшего расширения этой дороги уже в черте города, на спуске с Алтынной горы.

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