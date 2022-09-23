фото: ГУ МВД

В Саратове задержали наркоторговца с коробками марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В ходе расследования выяснилось, что 35-летний житель Духовницкого района хранит у себя наркотики. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Из принадлежащих ему построек полицейские изъяли несколько коробок с растениями,исследование показало, что изъятое является марихуаной общей массой 614,7 грамма.

Следователем отделения полиции № 1 в составе МУ МВД России «Балаковское» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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