фото: Википедия

В Аткарске отменен День Города из-за частичной мобилизации. Об этом сообщает глава района Виктор Елин.

— Уважаемые земляки, считаю необходимым принять решение об отмене Дня города, который сейчас мы просто не имеем права праздновать.

Многие жители нашего района, аткарские семьи, сейчас направляют своих близких на защиту республик ДНР, ЛНР, областей Херсонской и Запорожской. Для тех, у кого сын, муж, отец пойдет служить, время сейчас очень тяжелое.

Важно понимать, что это был непростой, но необходимый шаг. Встать на борьбу с нацизмом.

Я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к решению об отмене увеселительного мероприятия.

Сейчас мы всей душой с теми, кто встает на защиту, — высказался глава района.

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