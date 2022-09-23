Мария Усова: мы поддержим выбор жителей Донбасса

Мария Усова

Сегодня с коллективом издательского дома «Волга-Медиа» приняли участие в митинге в поддержку референдумов на освобождённых от украинских националистов территориях.

Я знаю, что такие надежды у людей, которые проживают там, были давно. Первые беженцы из Донбасса приехали к нам в Саратовскую область ещё в 2014 году. Но тогда ещё были надежды, что украинские власти не отвернутся окончательно от своего народа.

Что мы продолжаем видеть сейчас? Жители Донбасса остаются "сепаратистами", "предателями", с ними не хотят считаться.

Оставить их наедине с проблемами, отвернуться, не помочь - преступление. Я горжусь нашим президентом, который принял волевое решение о защите жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, о предоставлении им возможности решить свою дальнейшую судьбу.

Каким бы выбор не был - они сами сделают его. А мы поддержим!

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.