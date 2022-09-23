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Общество23 сентября 2022 10:38

Реконструкция Театра оперы и балета: через месяц собираются устанавливать купол

Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

Реконструкция Театра оперы и балета: через месяц собираются устанавливать купол. Об этом Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

Губернатор провел планерку на строительной площадке Театра оперы и балета. По его словам, через месяц подрядчик будет готов устанавливать купол, который изготавливается на одном из предприятий Саратовской области.

К середине октября здание постепенно начнут подключать к отоплению. Наличие купола позволит проводить внутренние работы даже в холодное время года.

фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

— Обратил внимание подрядчика на направления, по которым необходимо ускориться. В первую очередь это фасадная часть, зрительный зал и заливка полов. Объект сложный, и работы должны быть синхронизированы. Приняли решение увеличить количество рабочих на площадке, а также ввести режим продленного рабочего дня, — рассказал глава региона

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